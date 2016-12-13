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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7685768676877688
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25

Re: Приватбанк

Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?
otg
 
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Постанова НБУ від 13.12.2016 № 410
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:48

  otg написав:Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?

Не снизили, но вместо покупок и переводов в выписке всякий бред типа "Тестовый вид квитанции".
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50

  greenozon написав:Що за формула?

особисті нападки залишіть собі в кишені, мсьє, вони вам згодяться в свістьскій журналістиці

згідно чинного законодавства валютні перекази (окрім свіфта) офіційно заборонені


ЧЧЧЧ расшифровывается
"Чи Вам сказать, чи Вы поймете...
Чи Вас послать, чи Вы пойдете..."
Вы, наверно, очень молоды, раз не слышали :)
При чем тут журналистика, не понял.

А по сути: я ж изначально написал, что перевод "из-за бугра". При чем тут "запрещено"? Запрещено внутри Украины... Вы хоть бы вникли, а то сразу умничать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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