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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25
Re: Приватбанк
Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42
Постанова НБУ від 13.12.2016 № 410
+50грн !
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:48
Не снизили, но вместо покупок и переводов в выписке всякий бред типа "Тестовый вид квитанции".
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50
ЧЧЧЧ расшифровывается
"Чи Вам сказать, чи Вы поймете...
Чи Вас послать, чи Вы пойдете..."
Вы, наверно, очень молоды, раз не слышали
При чем тут журналистика, не понял.
А по сути: я ж изначально написал, что перевод "из-за бугра". При чем тут "запрещено"? Запрещено внутри Украины... Вы хоть бы вникли, а то сразу умничать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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