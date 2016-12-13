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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25
Re: Приватбанк
Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:42
Постанова НБУ від 13.12.2016 № 410
+50грн !
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:48
Не снизили, но вместо покупок и переводов в выписке всякий бред типа "Тестовый вид квитанции".
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50
ЧЧЧЧ расшифровывается
"Чи Вам сказать, чи Вы поймете...
Чи Вас послать, чи Вы пойдете..."
Вы, наверно, очень молоды, раз не слышали
При чем тут журналистика, не понял.
А по сути: я ж изначально написал, что перевод "из-за бугра". При чем тут "запрещено"? Запрещено внутри Украины... Вы хоть бы вникли, а то сразу умничать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:03
Угрозы
Добрый вечер, форумчане!
Интересный кейс давеча случился с поддержкой Привата.
Звонок. Беру трубку - милая девушка из Привата начинает общение.
Я Ваш персональный менеджер и все такое...
А далее в ультимативном тоне следуют тезисы следующего содержания:
"Почему, мол, не пользуетесь нашей картой Универсальная?";
"Когда будете пользоваться?"
"Если не будете пользоваться, Банк закроет карту"
На робкие оправдания о том, что я как Клиент сам имею право решать, когда и каким образом пользоваться картой, последовало недоуменное молчание.
У меня вопрос: это в Привате так хотят клиентскую базу сократить? Или есть внутренние планы, которые нужно выполнить любой ценой, поэтому менеджеры выкручиваются как могут?
Чую, что следующим этапом марлезонского балета будут неприкрытые угрозы, если и дальше в таком ключе пойдет.
Ну и собственно, вопрос: есть ли кейсы, когда Банк по своей инициативе закрывал карты из-за того, что ими не пользуются? Возможно, под шумок уже какую-то комиссию за неактивность ввели?
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:09
Теж був дзвінок.
Просили з кредитки зробити платьожик на протязі місяця.
Думаю закрити картку не закриють а ліміт порізати чи обнулити можуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Вів 17 лип, 2018 16:09
Приват переходит на новый уровень
Раньше просто обманывали, что "нужно сделать Х операций на Y грн, чтоб карта активировалась"
Комиссия за неактивность есть, но на практике не знаю кто её платил
Сомневаюсь, что были случаи закрытия карт по инициативе банка "из-за того, что не пользовались"
Что это: "реформы" или "жизнь па-новому"?
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