Додано: Вів 17 лип, 2018 16:03

Добрый вечер, форумчане!



Интересный кейс давеча случился с поддержкой Привата.

Звонок. Беру трубку - милая девушка из Привата начинает общение.

Я Ваш персональный менеджер и все такое...



А далее в ультимативном тоне следуют тезисы следующего содержания:

"Почему, мол, не пользуетесь нашей картой Универсальная?";

"Когда будете пользоваться?"

"Если не будете пользоваться, Банк закроет карту"



На робкие оправдания о том, что я как Клиент сам имею право решать, когда и каким образом пользоваться картой, последовало недоуменное молчание.



У меня вопрос: это в Привате так хотят клиентскую базу сократить? Или есть внутренние планы, которые нужно выполнить любой ценой, поэтому менеджеры выкручиваются как могут?



Чую, что следующим этапом марлезонского балета будут неприкрытые угрозы, если и дальше в таком ключе пойдет.



Ну и собственно, вопрос: есть ли кейсы, когда Банк по своей инициативе закрывал карты из-за того, что ими не пользуются? Возможно, под шумок уже какую-то комиссию за неактивность ввели?