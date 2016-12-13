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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7686768776887689>
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:25

Re: Приватбанк

Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?
otg
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:48

  otg написав:Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?

Не снизили, но вместо покупок и переводов в выписке всякий бред типа "Тестовый вид квитанции".
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50

  greenozon написав:Що за формула?

особисті нападки залишіть собі в кишені, мсьє, вони вам згодяться в свістьскій журналістиці

згідно чинного законодавства валютні перекази (окрім свіфта) офіційно заборонені


ЧЧЧЧ расшифровывается
"Чи Вам сказать, чи Вы поймете...
Чи Вас послать, чи Вы пойдете..."
Вы, наверно, очень молоды, раз не слышали :)
При чем тут журналистика, не понял.

А по сути: я ж изначально написал, что перевод "из-за бугра". При чем тут "запрещено"? Запрещено внутри Украины... Вы хоть бы вникли, а то сразу умничать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:03

Угрозы

Добрый вечер, форумчане!

Интересный кейс давеча случился с поддержкой Привата.
Звонок. Беру трубку - милая девушка из Привата начинает общение.
Я Ваш персональный менеджер и все такое...

А далее в ультимативном тоне следуют тезисы следующего содержания:
"Почему, мол, не пользуетесь нашей картой Универсальная?";
"Когда будете пользоваться?"
"Если не будете пользоваться, Банк закроет карту"

На робкие оправдания о том, что я как Клиент сам имею право решать, когда и каким образом пользоваться картой, последовало недоуменное молчание.

У меня вопрос: это в Привате так хотят клиентскую базу сократить? Или есть внутренние планы, которые нужно выполнить любой ценой, поэтому менеджеры выкручиваются как могут?

Чую, что следующим этапом марлезонского балета будут неприкрытые угрозы, если и дальше в таком ключе пойдет.

Ну и собственно, вопрос: есть ли кейсы, когда Банк по своей инициативе закрывал карты из-за того, что ими не пользуются? Возможно, под шумок уже какую-то комиссию за неактивность ввели?
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:09

  AmberIT написав:Добрый вечер, форумчане!

Интересный кейс давеча случился с поддержкой Привата.
Звонок. Беру трубку - милая девушка из Привата начинает общение.
Я Ваш персональный менеджер и все такое...

А далее в ультимативном тоне следуют тезисы следующего содержания:
"Почему, мол, не пользуетесь нашей картой Универсальная?";
"Когда будете пользоваться?"
"Если не будете пользоваться, Банк закроет карту"

На робкие оправдания о том, что я как Клиент сам имею право решать, когда и каким образом пользоваться картой, последовало недоуменное молчание.

У меня вопрос: это в Привате так хотят клиентскую базу сократить? Или есть внутренние планы, которые нужно выполнить любой ценой, поэтому менеджеры выкручиваются как могут?

Чую, что следующим этапом марлезонского балета будут неприкрытые угрозы, если и дальше в таком ключе пойдет.

Ну и собственно, вопрос: есть ли кейсы, когда Банк по своей инициативе закрывал карты из-за того, что ими не пользуются? Возможно, под шумок уже какую-то комиссию за неактивность ввели?

Теж був дзвінок.
Просили з кредитки зробити платьожик на протязі місяця.
Думаю закрити картку не закриють а ліміт порізати чи обнулити можуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:09

Приват переходит на новый уровень :)

Раньше просто обманывали, что "нужно сделать Х операций на Y грн, чтоб карта активировалась"

Комиссия за неактивность есть, но на практике не знаю кто её платил

Сомневаюсь, что были случаи закрытия карт по инициативе банка "из-за того, что не пользовались"

Что это: "реформы" или "жизнь па-новому"?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:26

Re: Приватбанк

Кушать всем хочется - не стоит винить экономистов привата в попытке заработать пару бонусов, я обычно отвечаю - будет оказия, обязательно так сделаю
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:14

Блок счетов

  curiousobro написав:
  lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.

Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.

Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:17

анкета в банке таки индивидуальна

добрый ! прошу предоставить заранее весь список вопросов на которые Клиент обязан ответить когда звонят с 3700 при подтверждении платежа


Специалист чата будет подключен в течение 2 минут

Подключен оператор

Добрый вечер !
индивидуально для каждого клиента
я готов к ответу
мне сегодня заблокировали счета , поэтому я как Клиент имею право знать вопросы , по которым Клиента банк решает блокировать или совершать платеж,
вы еще тут ?
Банк
Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос
Банк
такого списка нет
Способ подтверждения входа или платежа определяется интеллектуальной системой безопасности ПриватБанка с помощью специального алгоритма, который разработан с учетом всего накопленного опыта входа. В целях безопасности детали алгоритма не разглашаются. По этой причине, к сожалению, изменить способ подтверждения платежа, или входа в Приват24, или в интернете нет возможности.
никому не верю
sens
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