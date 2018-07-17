Грйс-мэн написав:Комиссия за неактивность есть, но на практике не знаю кто её платил
Комісія стягуться з власних коштів - якщо завалявся невеликий позитивний залишок, вам допоможуть його позбутися.
Поширенi питання: У яких випадках проводиться моніторинг моєї неактивної картки? Якщо у Вас на картці є до 100 грн (включно) власних коштів і протягом 12 місяців підряд операції за карткою не проводилися. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
І ще:
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» карти (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки). 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.
Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)