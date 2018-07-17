Обнулили только лимит рассрочек, кред.линию не трогали, при нулевом рейтинге в убки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:53
Додано: Вів 17 лип, 2018 20:57
Re: Приватбанк
Комісія стягуться з власних коштів - якщо завалявся невеликий позитивний залишок, вам допоможуть його позбутися.
І ще:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:07
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)
Додано: Сер 18 лип, 2018 01:12
Новый уровень дна т.е., простите, сервиса.
Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать.
Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека.
Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.
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