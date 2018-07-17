Додано: Сер 18 лип, 2018 09:37

sens написав: Ну тренд предугадывался сразу после национализации.

Дальше будет хуже имхо. Ну тренд предугадывался сразу после национализации.Дальше будет хуже имхо.

Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты[/quote]Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote]в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.[/quote]2 раз должно хватить чтобы сделать выводы. Я просто сделал почти сразу после национализации. До сих только он только подтвержается.Другое дело что в глубинке альтернативой привату является только ощад, как в моем родном городке. Там без вариантов особо.