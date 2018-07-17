Грйс-мэн написав:Комиссия за неактивность есть, но на практике не знаю кто её платил
Комісія стягуться з власних коштів - якщо завалявся невеликий позитивний залишок, вам допоможуть його позбутися.
Поширенi питання: У яких випадках проводиться моніторинг моєї неактивної картки? Якщо у Вас на картці є до 100 грн (включно) власних коштів і протягом 12 місяців підряд операції за карткою не проводилися. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
І ще:
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» карти (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки). 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.
Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)
Новый уровень дна т.е., простите, сервиса. Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать. Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека. Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.
Новый уровень дна т.е., простите, сервиса. Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать. Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека. Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.
Прям заставляют? Это их программа обслуживания клиента - это они должны такое сказать, я к этому отношусь как к роботу из КЦ- выслушал, пропустил и пошёл дальше по вопросу с которым пришел.
Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.[/quote] Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты[/quote] Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote] в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.
sens написав:Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.
Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты[/quote] Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote] в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.[/quote] 2 раз должно хватить чтобы сделать выводы. Я просто сделал почти сразу после национализации. До сих только он только подтвержается. Другое дело что в глубинке альтернативой привату является только ощад, как в моем родном городке. Там без вариантов особо.
sens написав:Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.
Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote] в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.[/quote] 2 раз должно хватить чтобы сделать выводы. Я просто сделал почти сразу после национализации. До сих только он только подтвержается. Другое дело что в глубинке альтернативой привату является только ощад, как в моем родном городке. Там без вариантов особо.[/quote] приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват
sens написав: приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват
Странно что для вас неочевиден факт наличия банков, которые можно выгодно пополнять через терминалы привата Приват у меня остался только для того, чтобы он был. Там нули. И ноль потраченных нервов на его нововведения