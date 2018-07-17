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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7687768876897690>
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:53

  otg написав:Кому то еще снизили кредлимит до задолженности?

Обнулили только лимит рассрочек, кред.линию не трогали, при нулевом рейтинге в убки.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:57

Re: Приватбанк

  Грйс-мэн написав:Комиссия за неактивность есть, но на практике не знаю кто её платил


Комісія стягуться з власних коштів - якщо завалявся невеликий позитивний залишок, вам допоможуть його позбутися.
Поширенi питання: У яких випадках проводиться моніторинг моєї неактивної картки?
Якщо у Вас на картці є до 100 грн (включно) власних коштів і протягом 12 місяців підряд операції за карткою не проводилися. https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna

І ще:
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» карти (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки). 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:07

  sens написав:
  curiousobro написав:
  lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.

Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.

Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты

Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 01:12

  greenozon написав:Якась новинка з'явилась в П24
цікаво яка мета сійого дійства

http://prntscr.com/k5w8e0


Новый уровень дна т.е., простите, сервиса.
Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать.
Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека.
Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 02:00

  Alexey_k9 написав:
  greenozon написав:Якась новинка з'явилась в П24
цікаво яка мета сійого дійства

http://prntscr.com/k5w8e0


Новый уровень дна т.е., простите, сервиса.
Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать.
Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека.
Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.

Прям заставляют? Это их программа обслуживания клиента - это они должны такое сказать, я к этому отношусь как к роботу из КЦ- выслушал, пропустил и пошёл дальше по вопросу с которым пришел.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 06:59

Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.[/quote]
Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты[/quote]
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote]
в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:37

  sens написав:Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.

Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты[/quote]
Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote]
в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.[/quote]
2 раз должно хватить чтобы сделать выводы. Я просто сделал почти сразу после национализации. До сих только он только подтвержается.
Другое дело что в глубинке альтернативой привату является только ощад, как в моем родном городке. Там без вариантов особо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:36

  curiousobro написав:
  sens написав:Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.

Как можно зайти в приват24…и сделать платеж,чтобы потом по 3700 заявили что у Вас нет финансового номера и включить блок на карты

Признавайтесь, не обошлось без кокошечной тропинки ?:)[/quote]
в чем? это за два года уже второй раз блокируют счета и финномер когда я нахожусь в отпуску,при этом утверждают что я ошибся с ответом. не коонкордбанк-не угадали.[/quote]
2 раз должно хватить чтобы сделать выводы. Я просто сделал почти сразу после национализации. До сих только он только подтвержается.
Другое дело что в глубинке альтернативой привату является только ощад, как в моем родном городке. Там без вариантов особо.[/quote] приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:48

  sens написав: приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват

Странно что для вас неочевиден факт наличия банков, которые можно выгодно пополнять через терминалы привата :)
Приват у меня остался только для того, чтобы он был.
Там нули. И ноль потраченных нервов на его нововведения :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:07

  Stringer написав:Кушать всем хочется - не стоит винить экономистов привата в попытке заработать пару бонусов, я обычно отвечаю - будет оказия, обязательно так сделаю


А я в таком случае всегда спрашиваю: банк получит доход от моей транзакции в магазине? А почему банк не хочет со мной делиться?
guntherhouse777
 
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