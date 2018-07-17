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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09
Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10
Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29
Грйс-мэн написав:
нужно именно тупо разводить
Это стиль Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:53
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
Уже все поступило, всем спасибо
Уже с интернет-карты на депозит перебросил (минимальный на 62 дня).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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