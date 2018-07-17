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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7687768876897690
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09

  Искатель написав:Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно :) В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.

Какая мпс у карты донора?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10

Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29

Re: Приватбанк

  Грйс-мэн написав:нужно именно тупо разводить
Это стиль Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:53

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно :) В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.

Какая мпс у карты донора?


Уже все поступило, всем спасибо :) Уже с интернет-карты на депозит перебросил (минимальный на 62 дня).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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