Какая мпс у карты донора?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10
Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29
Re: Приватбанк
Щось мені з ТАС "щастить"
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