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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09
Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10
Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29
Грйс-мэн написав:
нужно именно тупо разводить
Это стиль Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:53
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
Уже все поступило, всем спасибо
Уже с интернет-карты на депозит перебросил (минимальный на 62 дня).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:35
Квесторе_поверніться написав: AmberIT написав:
Добрый вечер, форумчане!
Интересный кейс давеча случился с поддержкой Привата.
Звонок. Беру трубку - милая девушка из Привата начинает общение.
Я Ваш персональный менеджер и все такое...
А далее в ультимативном тоне следуют тезисы следующего содержания:
"Почему, мол, не пользуетесь нашей картой Универсальная?";
"Когда будете пользоваться?"
"Если не будете пользоваться, Банк закроет карту"
На робкие оправдания о том, что я как Клиент сам имею право решать, когда и каким образом пользоваться картой, последовало недоуменное молчание.
У меня вопрос: это в Привате так хотят клиентскую базу сократить? Или есть внутренние планы, которые нужно выполнить любой ценой, поэтому менеджеры выкручиваются как могут?
Чую, что следующим этапом марлезонского балета будут неприкрытые угрозы, если и дальше в таком ключе пойдет.
Ну и собственно, вопрос: есть ли кейсы, когда Банк по своей инициативе закрывал карты из-за того, что ими не пользуются? Возможно, под шумок уже какую-то комиссию за неактивность ввели?
Теж був дзвінок.
Просили з кредитки зробити платьожик на протязі місяця.
Думаю закрити картку не закриють а ліміт порізати чи обнулити можуть.
Еще полтора года назад звонили, просили использовать карту, сделать покупку и т.д. хоть на 50-100 грн. Кому сейчас легко?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:40
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Квесторе_поверніться
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