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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09
Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10
Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29
Грйс-мэн написав:
нужно именно тупо разводить
Это стиль Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:53
guntherhouse777 написав: Искатель написав:
Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно
В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.
Какая мпс у карты донора?
Уже все поступило, всем спасибо
Уже с интернет-карты на депозит перебросил (минимальный на 62 дня).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:35
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 18 лип, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:40
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:02
curiousobro написав: sens написав:
приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват
Странно что для вас неочевиден факт наличия банков, которые можно выгодно
пополнять через терминалы привата
Приват у меня остался только для того, чтобы он был.
Там нули. И ноль потраченных нервов на его нововведения
расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38
sens написав:
расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле
Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.
Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.
Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.
Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?
Впрочем оставайтесь.
Не мне ж блокируют счета, мне пох
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curiousobro
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:01
Skiw написав: Alexey_k9 написав:
Новый уровень дна т.е., простите, сервиса.
Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать.
Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека.
Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.
Прям заставляют? Это их программа обслуживания клиента - это они должны такое сказать, я к этому отношусь как к роботу из КЦ- выслушал, пропустил и пошёл дальше по вопросу с которым пришел.
Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:10
Alexey_k9 написав:
Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.
А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.
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