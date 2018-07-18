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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7687768876897690
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:09

  Искатель написав:Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно :) В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.

Какая мпс у карты донора?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:10

Мне не западло оформить что-то "девочке для плана (бонуса)".
Но меня оскорбляет, когда держат за лоха и втирают какую-то дичь.
Нельзя нормально сказать-объяснить, нужно именно тупо разводить?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:29

Re: Приватбанк

  Грйс-мэн написав:нужно именно тупо разводить
Это стиль Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:53

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Подскажите, кто недавно принимал перевод на интернет-карту в долларах или евро? Как происходит зачисление, без проблем?
Интересуют переводы из-за бугра, естественно :) В идеале, интересует перевод с Германии на карту в евро.

Какая мпс у карты донора?


Уже все поступило, всем спасибо :) Уже с интернет-карты на депозит перебросил (минимальный на 62 дня).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:35

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 18 лип, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:40

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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:02

  curiousobro написав:
  sens написав: приват пока имеет самую расширенную сеть терминалов,так что надо все равно иметь приват

Странно что для вас неочевиден факт наличия банков, которые можно выгодно пополнять через терминалы привата :)
Приват у меня остался только для того, чтобы он был.
Там нули. И ноль потраченных нервов на его нововведения :)
расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38

  sens написав:расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле


Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.

Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.

Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.

Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?

Впрочем оставайтесь.
Не мне ж блокируют счета, мне пох :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:01

  Skiw написав:
  Alexey_k9 написав:
  greenozon написав:Якась новинка з'явилась в П24
цікаво яка мета сійого дійства

http://prntscr.com/k5w8e0


Новый уровень дна т.е., простите, сервиса.
Всех пришедших в отделение по какому-либо вопросу заставляют проводить "обучающие операции" в Приват24 на телефоне: купить тестовый ж/д билет за 1 коп., пополнить телефон на 1 грн. с 1 грн. комиссии, написать сообщение в чат. Еще и "домашнее задание" выдают, которое нужно на следующий день сделать.
Все это при наличии очереди. +10 минут к обслуживанию каждого человека.
Захотелось закрыть все счета и уйти. Такого еще нигде не видел.

Прям заставляют? Это их программа обслуживания клиента - это они должны такое сказать, я к этому отношусь как к роботу из КЦ- выслушал, пропустил и пошёл дальше по вопросу с которым пришел.


Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:10

  Alexey_k9 написав:Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.


А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.
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