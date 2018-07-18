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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7688768976907691
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:05

  Aps написав:
  Alexey_k9 написав:Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.


А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.


Да, карту получить.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:06

  curiousobro написав:
  sens написав:расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле


Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.

Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.

Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.

Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?

Впрочем оставайтесь.
Не мне ж блокируют счета, мне пох :)

Кому пох или Старый свитер,тот читает молча. Сбросить на карту приват все равно нужна карта,далее фин.номер и конечно приват 24. Когда обрубают доступ , не будет доступно ничего , даже если Вы счет в приват используете как транзит или трамплин на другие счета в другом банке .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:15

  Aps написав:
  Alexey_k9 написав:Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.


А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.

Менеджеру звоним когда банк занимается блокировкой счетов. Кто был в блоке,и имеет счета в акцентбанке следует посетить оба банка лично в отделении чтобы проверить какую инфо использует корезоид для борьбы с Клиентом за его деньги,в моем случае в приват было - мой финномер с акцента и слово пароль из акцента,чего хватило сотруднику банка при подтверждении платежа забанить мои все карты и снести финансовый номер до выяснения
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32

Sendmoney.pb.ua не работает. Подтвердили в чате. Фигня какая то. Пумб онлайн тоже лег...
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