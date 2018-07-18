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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7688768976907691 Додано: Сер 18 лип, 2018 16:05 Aps написав: Alexey_k9 написав: Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.

Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.

Я у же не говорю про тех кто дальше.

Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг. Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.Я у же не говорю про тех кто дальше.Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.



А какай проблема что надо с менеджером общаться?

Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит. А какай проблема что надо с менеджером общаться?Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.



Да, карту получить. Да, карту получить. Alexey_k9 Повідомлень: 17 З нами з: 06.08.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 16:06 curiousobro написав: sens написав: расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле



Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.



Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.



Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.



Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?



Впрочем оставайтесь.

Не мне ж блокируют счета, мне пох Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?Впрочем оставайтесь.Не мне ж блокируют счета, мне пох

Кому пох или Старый свитер,тот читает молча. Сбросить на карту приват все равно нужна карта,далее фин.номер и конечно приват 24. Когда обрубают доступ , не будет доступно ничего , даже если Вы счет в приват используете как транзит или трамплин на другие счета в другом банке . Кому пох или Старый свитер,тот читает молча. Сбросить на карту приват все равно нужна карта,далее фин.номер и конечно приват 24. Когда обрубают доступ , не будет доступно ничего , даже если Вы счет в приват используете как транзит или трамплин на другие счета в другом банке . никому не верю sens

Повідомлень: 10861 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 16:15 Aps написав: Alexey_k9 написав: Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.

Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.

Я у же не говорю про тех кто дальше.

Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг. Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.Я у же не говорю про тех кто дальше.Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.



А какай проблема что надо с менеджером общаться?

Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит. А какай проблема что надо с менеджером общаться?Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.

Менеджеру звоним когда банк занимается блокировкой счетов. Кто был в блоке,и имеет счета в акцентбанке следует посетить оба банка лично в отделении чтобы проверить какую инфо использует корезоид для борьбы с Клиентом за его деньги,в моем случае в приват было - мой финномер с акцента и слово пароль из акцента,чего хватило сотруднику банка при подтверждении платежа забанить мои все карты и снести финансовый номер до выяснения Менеджеру звоним когда банк занимается блокировкой счетов. Кто был в блоке,и имеет счета в акцентбанке следует посетить оба банка лично в отделении чтобы проверить какую инфо использует корезоид для борьбы с Клиентом за его деньги,в моем случае в приват было - мой финномер с акцента и слово пароль из акцента,чего хватило сотруднику банка при подтверждении платежа забанить мои все карты и снести финансовый номер до выяснения никому не верю sens

Повідомлень: 10861 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32 Sendmoney.pb.ua не работает. Подтвердили в чате. Фигня какая то. Пумб онлайн тоже лег... g2v Повідомлень: 9 З нами з: 16.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7688768976907691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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