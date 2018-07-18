|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:05
Aps написав: Alexey_k9 написав:
Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.
А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.
Да, карту получить.
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:06
curiousobro написав: sens написав:
расширьте и Вы свой кругозор,делать как свинорыл из Харькова и проколоться на р2р и потом заниматься выяснением отношений,не все так устроены чтобы за копейку загонять воробья в поле
Вы что-то начали за здравие, а закончили как всегда.
Как причину оставатся в Привате вы назвали возможность пополнять в терминалах.
Я указал, что в терминалах привата можно выгодно пополнять не только карты Привата.
Теперь внимание вопрос: причем тут п2п к пополнению карт других банков в терминале Привата?
Впрочем оставайтесь.
Не мне ж блокируют счета, мне пох
Кому пох или Старый свитер,тот читает молча. Сбросить на карту приват все равно нужна карта,далее фин.номер и конечно приват 24. Когда обрубают доступ , не будет доступно ничего , даже если Вы счет в приват используете как транзит или трамплин на другие счета в другом банке .
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10862
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:15
Aps написав: Alexey_k9 написав:
Все это действо заниманиет далеко не 30 секунд, а 7-10 минут на человека.
Если вы в очереди 3-й, на пример, то потратите на полчаса больше времени.
Я у же не говорю про тех кто дальше.
Я свое время привык ценить. Если еще раз попаду в подобную ситуацию, закрою все счета нафиг.
А какай проблема что надо с менеджером общаться?
Разве что карту получить или заменить по истечению срока. Больше ничего в голову не приходит.
Менеджеру звоним когда банк занимается блокировкой счетов. Кто был в блоке,и имеет счета в акцентбанке следует посетить оба банка лично в отделении чтобы проверить какую инфо использует корезоид для борьбы с Клиентом за его деньги,в моем случае в приват было - мой финномер с акцента и слово пароль из акцента,чего хватило сотруднику банка при подтверждении платежа забанить мои все карты и снести финансовый номер до выяснения
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10862
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:32
Sendmoney.pb.ua не работает. Подтвердили в чате. Фигня какая то. Пумб онлайн тоже лег...
-
g2v
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 16.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:04
Які документи потрібно для внесення на рахунок суми більше 300К грн?
-
Chuprynka
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:45
Chuprynka написав:
Які документи потрібно для внесення на рахунок суми більше 300К грн?
нужно набраться терпения и растянуть внесение денег на 2 дня.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8394
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:49
WachtAmRhein написав: Chuprynka написав:
Які документи потрібно для внесення на рахунок суми більше 300К грн?
нужно набраться терпения и растянуть внесение денег на 2 дня.
вносим на приветвклад суммы в день до 150000 , без приключений
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10862
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|