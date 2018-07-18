Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06

Квесторе_поверніться

Никогда эта форма не работала, и пару дней назад жене пробовал вернуть - фиг...

У меня и у неё лет 10 назад как по 25000 лимит поставили, так и не разу по сей день не поднимали... Предлагали взять элитную карту и платить абонку, а они может быть потом увеличат, но мы не велись - зачем??? Тогда была дельта, которая по 100000 давала без абонки, сейчас моно...

Вопрос что с минусом делать - ждать следующего 25 числа, или гасить чтобы не попадать в списки просрачивающих в УБКИ? Есть эксперты по этому вопросу?