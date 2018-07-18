|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06
Квесторе_поверніться
Никогда эта форма не работала, и пару дней назад жене пробовал вернуть - фиг...
У меня и у неё лет 10 назад как по 25000 лимит поставили, так и не разу по сей день не поднимали... Предлагали взять элитную карту и платить абонку, а они может быть потом увеличат, но мы не велись - зачем??? Тогда была дельта, которая по 100000 давала без абонки, сейчас моно...
Вопрос что с минусом делать - ждать следующего 25 числа, или гасить чтобы не попадать в списки просрачивающих в УБКИ? Есть эксперты по этому вопросу?
-
djsmile2
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:09
Да, и уважаемый представитель банка - Может объясните в чём дело, и вернёте приличным людям лимиты, которыми мы пользовались уже более 10 лет без просрочек?
-
djsmile2
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:10
djsmile2 написав:
Да, и уважаемый представитель банка - Может объясните в чём дело, и вернёте приличным людям лимиты, которыми мы пользовались уже более 10 лет без просрочек?
Нет уже на форуме представителя Привата
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12
djsmile2 написав:
Всем привет! Что за херь с приматом? Несколько дней назад моей гражданской жене урезали лимит по карте универсальная на сумму 14000, которая находилась на карте (после этого лимита осталось 11000, которые были потрачены до этого), только что пришло мне сообщение, что мне урезали лимит на 7800, которые вчера потратил (лимита осталось 17200, которые были потрачены до этого) и соотвественно карту загнали в минус на эти 7800... Платили всегда всё в срок, всегда в льготном периоде, просрочек не было, карты эти уже лет по 10...
Привату плохо, или это к нам какое-то предвзятое отношение?
Подождите немного, может даже недельку. Раньше такие случаи некоторые форумчане уже описывали, в некоторых случаях в течение недели всё возвращалось на круги своя без каких-либо телодвижений. Если за неделю лимит не устаканится, то можете попытаться выяснить почему так сталося, хотя это приват - с него взятки гладки, к сожалению
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:17
Кассандра написав: djsmile2 написав:
Всем привет! Что за херь с приматом? Несколько дней назад моей гражданской жене урезали лимит по карте универсальная на сумму 14000, которая находилась на карте (после этого лимита осталось 11000, которые были потрачены до этого), только что пришло мне сообщение, что мне урезали лимит на 7800, которые вчера потратил (лимита осталось 17200, которые были потрачены до этого) и соотвественно карту загнали в минус на эти 7800... Платили всегда всё в срок, всегда в льготном периоде, просрочек не было, карты эти уже лет по 10...
Привату плохо, или это к нам какое-то предвзятое отношение?
Подождите немного, может даже недельку. Раньше такие случаи некоторые форумчане уже описывали, в некоторых случаях в течение недели всё возвращалось на круги своя без каких-либо телодвижений. Если за неделю лимит не устаканится, то можете попытаться выяснить почему так сталося, хотя это приват - с него взятки гладки, к сожалению
Формулировка от службы поддержки уже была: Приват банк на своё усмотрение может менять лимиты, учитывая тысячи параметров)))
-
djsmile2
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:28
Грйс-мэн написав:
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Для фізиків 80% кредитів видано (Велика пятірка - не путати з В5)
Приват
Алла
Пумб
Молодший поляк
Комса з прикупленим москаликом та греком.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25169
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:04
Звоня на голд клуб, при выборе связи с оператором, идет голосовое сообщение: "Не переживайте, если мы задерживаем вам выплаты, как только деньги поступят к нам мы сразу же зачислим на ваши счета"))
Что-то там у примата не так...
-
djsmile2
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:42
Мне тоже урезали лимит с 30000 до 2000
, 2 месяца назад жене также урезали до 2000, потом увеличили до 2200
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:46
antey718 Ёбтель))) Так глубоко падать я не готов)))
Были какие-то предпосылки - просрочки и так далее, или просто урезали?
-
djsmile2
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC
, djsmile2
, justit
, kostya77
, mephala
, Sergion
, slasva
, Квесторе_поверніться
, Фантом
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|