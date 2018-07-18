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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:48
djsmile2 написав:
Никогда эта форма не работала
Працювала...десь рік тому збільшував кредліміт.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:00
djsmile2 написав:
Всем привет! Что за херь с приматом? Несколько дней назад моей гражданской жене урезали лимит по карте универсальная на сумму 14000, которая находилась на карте (после этого лимита осталось 11000, которые были потрачены до этого), только что пришло мне сообщение, что мне урезали лимит на 7800, которые вчера потратил (лимита осталось 17200, которые были потрачены до этого) и соотвественно карту загнали в минус на эти 7800... Платили всегда всё в срок, всегда в льготном периоде, просрочек не было, карты эти уже лет по 10...
Привату плохо, или это к нам какое-то предвзятое отношение?
В Михайловском не участвовали?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:02
Квесторе_поверніться написав: Грйс-мэн написав:
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Для фізиків 80% кредитів видано (Велика пятірка - не путати з В5)
Приват
Алла
Пумб
Молодший поляк
Комса з прикупленим москаликом та греком.
Замучали Вы со своими иносказаниями!
"Молодший поляк" - это Кредобанк или Идея? Кто из них моложе?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:04
Искатель
Не знаю, кто моложе, но исходя из контекста, речь об идее
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:05
Искатель написав: Квесторе_поверніться написав: Грйс-мэн написав:
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Для фізиків 80% кредитів видано (Велика пятірка - не путати з В5)
Приват
Алла
Пумб
Молодший поляк
Комса з прикупленим москаликом та греком.
Замучали Вы со своими иносказаниями!
"Молодший поляк" - это Кредобанк или Идея? Кто из них моложе?
так Кредо ж кредитки не выдаёт, а кэш-кредит эт несерьёзно, тем более для старшОго
Кредо -- оч. ̶т̶р̶у̶с̶л̶и̶в̶ы̶й̶ осторожный банк
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:09
Искатель написав: djsmile2 написав:
Всем привет! Что за херь с приматом? Несколько дней назад моей гражданской жене урезали лимит по карте универсальная на сумму 14000, которая находилась на карте (после этого лимита осталось 11000, которые были потрачены до этого), только что пришло мне сообщение, что мне урезали лимит на 7800, которые вчера потратил (лимита осталось 17200, которые были потрачены до этого) и соотвественно карту загнали в минус на эти 7800... Платили всегда всё в срок, всегда в льготном периоде, просрочек не было, карты эти уже лет по 10...
Привату плохо, или это к нам какое-то предвзятое отношение?
В Михайловском не участвовали?
Мне тоже урезали. Хвост с михи висит. Возможно дело в этом. Кому то обрезали лимиты кто не учавствовал в михайловском?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:12
Искатель, молодший поляк він ідейний а старший придержавний.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:13
djsmile2 написав:antey718
Ёбтель))) Так глубоко падать я не готов)))
Были какие-то предпосылки - просрочки и так далее, или просто урезали?
Недавно Алла дала карту с хорошим лимитом, приватовской картой я в принципе не пользовался уже давно, так что мне эти приколы примата погоды не делают.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:51
Грйс-мэн написав:
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:29
Квесторе_поверніться написав:
а старший придержавний.
якщо добре памятаю, то старший бувший ЗУКБ і років йому вже надцять з гаком
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