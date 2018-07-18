djsmile2 написав:

Всем привет! Что за херь с приматом? Несколько дней назад моей гражданской жене урезали лимит по карте универсальная на сумму 14000, которая находилась на карте (после этого лимита осталось 11000, которые были потрачены до этого), только что пришло мне сообщение, что мне урезали лимит на 7800, которые вчера потратил (лимита осталось 17200, которые были потрачены до этого) и соотвественно карту загнали в минус на эти 7800... Платили всегда всё в срок, всегда в льготном периоде, просрочек не было, карты эти уже лет по 10...Привату плохо, или это к нам какое-то предвзятое отношение?