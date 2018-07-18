Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:36
Искатель неа
djsmile2
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:40
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
а старший придержавний.
якщо добре памятаю, то старший бувший ЗУКБ і років йому вже надцять з гаком
а идея (он же плюс-банк, он же прикарпаття) тоже немолодой
https://www.ideabank.ua/ru/about/history/
идея даже на год старше, чем кредо
https://www.kredobank.com.ua/about/today/5318.html
Bosstone
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:53
Тут старшинство не по віці а по становищу в БС Польщі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:34
Stringer написав: Грйс-мэн написав:
Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал
Гоцман сразу корезоиду стучит.
Ratatui
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