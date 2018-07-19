Искатель
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:40
а идея (он же плюс-банк, он же прикарпаття) тоже немолодой
идея даже на год старше, чем кредо
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:53
Тут старшинство не по віці а по становищу в БС Польщі.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:34
Гоцман сразу корезоиду стучит.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12
И кто Гоцман? Вы?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:45
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"[/quote]
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал [/quote]
Гоцман сразу корезоиду стучит. [/quote]
И кто Гоцман? Вы?[/quote]
По всей видимости - вы.
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