Грйс-мэн написав:Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал
Грйс-мэн написав:Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал
Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"[/quote] Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал [/quote]
Гоцман сразу корезоиду стучит. [/quote] И кто Гоцман? Вы?[/quote]
Кассандра, спасибо за информацию. Перевод со счёта юрлица дошел в течении нескольких часов, поэтому заинтересовался почему платеж со счета физ. лица ещё не дошел. Вероятно таким образом банк стимулирует прямые переводы с карты на карту, которые естественно дороже.