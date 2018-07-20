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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7692769376947695>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:36

Искатель
неа
djsmile2
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:40

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:а старший придержавний.

якщо добре памятаю, то старший бувший ЗУКБ і років йому вже надцять з гаком :)

а идея (он же плюс-банк, он же прикарпаття) тоже немолодой :D
https://www.ideabank.ua/ru/about/history/
идея даже на год старше, чем кредо
https://www.kredobank.com.ua/about/today/5318.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:53

  Bosstone написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:а старший придержавний.

якщо добре памятаю, то старший бувший ЗУКБ і років йому вже надцять з гаком :)

а идея (он же плюс-банк, он же прикарпаття) тоже немолодой :D
https://www.ideabank.ua/ru/about/history/
идея даже на год старше, чем кредо
https://www.kredobank.com.ua/about/today/5318.html

Тут старшинство не по віці а по становищу в БС Польщі.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:34

  Stringer написав:
  Грйс-мэн написав:Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.

Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.

А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"

Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал :mrgreen:


Гоцман сразу корезоиду стучит. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:12

  Ratatui написав:
  Stringer написав:
  Грйс-мэн написав:Приват теперь гос. Это теперь инструмент в руках государства.

Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.

А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"

Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал :mrgreen:


Гоцман сразу корезоиду стучит. :mrgreen:

И кто Гоцман? Вы?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:45

Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.

А приват - как раз, наверно, - самый активный кредитор "пересичных"[/quote]
Прям так себе и представляю - выслушал порошенко доклад смолия по валюте и дал команду грйсману позвонить в приват банк - чтобы обязательно порезали лимиты пересичным на 25000 грн, чтобы доллар не подорожал :mrgreen:[/quote]

Гоцман сразу корезоиду стучит. :mrgreen:[/quote]
И кто Гоцман? Вы?[/quote]

По всей видимости - вы.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:16

Сколько реально времени идёт внешний платеж

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сколько в реальности идёт внешний платеж созданный в приват 24. Сумма символическая, перевод на свой счет в другом банке
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:20

tarask платёж сейчас уходит на другой день, т.е. если отправите сегодня - завтра, ну т.е. в понедельник, дойдёт :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:23

Re: Приватбанк

Кассандра, спасибо за информацию. Перевод со счёта юрлица дошел в течении нескольких часов, поэтому заинтересовался почему платеж со счета физ. лица ещё не дошел.
Вероятно таким образом банк стимулирует прямые переводы с карты на карту, которые естественно дороже.
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:27

tarask ну логику бегемота-полугоса понять нынче сложно, порой даже невозможно :wink:
Кассандра
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