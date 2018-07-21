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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7693769476957696>
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:37

  tarask написав:Кассандра, спасибо за информацию. Перевод со счёта юрлица дошел в течении нескольких часов, поэтому заинтересовался почему платеж со счета физ. лица ещё не дошел.
Вероятно таким образом банк стимулирует прямые переводы с карты на карту, которые естественно дороже.


Есть еще менее очевидный ответ - вопрос безопасности.

п2п платежи все таки ограничены дневными лимитами.
СЕП - это вроде как безлимитый платеж.

Задержка платежа на некоторое время хороша тем, что человек может среагировать и отменить платеж. Плохо что не пишут прямо что отправка будет завтра.

Для юрлиц это также актуально, но там уровней защит больше - ключи, брелки, токены и тд
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:09

Re: Приватбанк

Что самое отвратительное что в поддержке прекрасно зная как в реальности уходят платежи, отвечали шаблонно, что платеж уходит от 15 минут до 3 дней. На прямой вопрос ушел платёж из банка или нет, категорически отказались говорить, аргументируя тем, что не обладают такой информацией.
tarask
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:24

Re: Приватбанк

В квитанции пишется дата валютування - следующий рабочий день.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:38

laa1999

К чему был этот пук? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34

  tarask написав:Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сколько в реальности идёт внешний платеж созданный в приват 24. Сумма символическая, перевод на свой счет в другом банке

Может, не понял или что-то изменилось? В июне переводил с универсальной карты Привата на свою карту в др. банке - прошло очень быстро.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:12

ЛАД а вы сэпом слали или p2p?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:01

держу пари,шо ЛАД р2р,а тараск СЭПой
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 13:13

К сведению...

Снимал в банкомате "Кредо" наличку, сумму списало, но не выдало с сообщением "операция отменена, попробуйте позже". Звонок курам в Приват, зарегили заявку с подтверждением выполнения в течении 5-7 дней. Номер заявки не сказали, сославшись на отсутствие такой возможности. Средства вернулись через 5 минут.
На действия быстрого реагирования Привата совсем не похоже.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:26

Re: Приватбанк

Сначала снизили кредлимит до задолженности, сейчас вообще обнулили и вогнали в овердрафт. С этого момента начали считать проценты? сколько? Нужно бежать срочно гасить?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:46

  otg написав:Сначала снизили кредлимит до задолженности, сейчас вообще обнулили и вогнали в овердрафт. С этого момента начали считать проценты? сколько? Нужно бежать срочно гасить?

Нет. Просто линия невозобновляемой стала.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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