tarask написав:Кассандра, спасибо за информацию. Перевод со счёта юрлица дошел в течении нескольких часов, поэтому заинтересовался почему платеж со счета физ. лица ещё не дошел. Вероятно таким образом банк стимулирует прямые переводы с карты на карту, которые естественно дороже.
Есть еще менее очевидный ответ - вопрос безопасности.
п2п платежи все таки ограничены дневными лимитами. СЕП - это вроде как безлимитый платеж.
Задержка платежа на некоторое время хороша тем, что человек может среагировать и отменить платеж. Плохо что не пишут прямо что отправка будет завтра.
Для юрлиц это также актуально, но там уровней защит больше - ключи, брелки, токены и тд
Что самое отвратительное что в поддержке прекрасно зная как в реальности уходят платежи, отвечали шаблонно, что платеж уходит от 15 минут до 3 дней. На прямой вопрос ушел платёж из банка или нет, категорически отказались говорить, аргументируя тем, что не обладают такой информацией.
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Снимал в банкомате "Кредо" наличку, сумму списало, но не выдало с сообщением "операция отменена, попробуйте позже". Звонок курам в Приват, зарегили заявку с подтверждением выполнения в течении 5-7 дней. Номер заявки не сказали, сославшись на отсутствие такой возможности. Средства вернулись через 5 минут. На действия быстрого реагирования Привата совсем не похоже.