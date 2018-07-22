Грйс-мэн написав:Например: керманычи видят ускорение инфляции и дорожание доллара - и рубят всем кредитные лимиты, чтоб снизить спрос на товары и валюту.
Готовятся к тому, что без осеннего кредита МВФ за льготный период по карте гривня будет обесцениваться на 30%. Это ведь выгодно - купить сегодня за кредитные средства Привата, а на свои купить доллары. И через 55 дней конвертнуть доллар в гривню и заплатить на 30% меньше.
ruvex написав:Средства вернулись через 5 минут. На действия быстрого реагирования Привата совсем не похоже.
Только я пропустил, что по ОЧ стали брать 0,01%? Чуть не попал на комисс, так как несколько погашений идут с разрывом в пару дней и деньги забрасывались копейка в копейку, по какой-то чуйке решил перепроверить и увидел, что снимали больше положенного.