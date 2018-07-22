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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 18:52
Re: Приватбанк
Только я пропустил, что по ОЧ стали брать 0,01%? Чуть не попал на комисс, так как несколько погашений идут с разрывом в пару дней и деньги забрасывались копейка в копейку, по какой-то чуйке решил перепроверить и увидел, что снимали больше положенного.
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:11
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:32
Re: Приватбанк
Господа, кто в курсе, бомже-Голд Уни сейчас, как выдают, если сами предлагают в ИБ на шару или как пойдет?
Black Jack - White Business
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02
Re: Приватбанк
ruvex, если тебя банк включает в списки бесплатного обслуживания по GOLD, то это проверяется через
Там будет написано, что членство в клубе бесплатное. Если такое есть, то в отделении платно никак не сделают. Ещё можно через агента подать заявку.
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:28
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:02
antey718 а я говорила о таком возможном поведении привата тут
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:08
Re: Приватбанк
чи можна приклад де саме шукати цей інформаторі?
дякую
+50грн !
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:11
Кассандра
Вопрос "Зачем нужен банк, который в любой момент может тебя подвести?" остаётся риторическим...
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