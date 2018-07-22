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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7694769576967697>
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:52

Re: Приватбанк

Только я пропустил, что по ОЧ стали брать 0,01%? Чуть не попал на комисс, так как несколько погашений идут с разрывом в пару дней и деньги забрасывались копейка в копейку, по какой-то чуйке решил перепроверить и увидел, что снимали больше положенного.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:11

  Menwyy написав:Только я пропустил, что по ОЧ стали брать 0,01%?
Да, банк относительно недавно ввёл эту комиссию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:31

С апреля, то ли 16, толи 20
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:32

Re: Приватбанк

Господа, кто в курсе, бомже-Голд Уни сейчас, как выдают, если сами предлагают в ИБ на шару или как пойдет?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02

Re: Приватбанк

ruvex, если тебя банк включает в списки бесплатного обслуживания по GOLD, то это проверяется через https://carddesign.privatbank.ua/

Там будет написано, что членство в клубе бесплатное. Если такое есть, то в отделении платно никак не сделают. Ещё можно через агента подать заявку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:28

  antey718 написав:Мне тоже урезали лимит с 30000 до 2000 :), 2 месяца назад жене также урезали до 2000, потом увеличили до 2200 :lol:


Забавно - сегодня обнаружил что приват вернул мне старый лимит обратно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:02

antey718 а я говорила о таком возможном поведении привата тут :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:08

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Там будет написано, что членство в клубе бесплатное

чи можна приклад де саме шукати цей інформаторі?
дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:11

Кассандра
Вопрос "Зачем нужен банк, который в любой момент может тебя подвести?" остаётся риторическим... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50

Vorlon та тут я с вами согласна на все 100 :lol:
Кассандра
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  #<1 ... 7694769576967697>
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