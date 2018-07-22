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Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба!
Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50
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