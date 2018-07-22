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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7694769576967697
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50

  greenozon написав:
  MASolomko написав:Там будет написано, что членство в клубе бесплатное

чи можна приклад де саме шукати цей інформаторі?
дякую

После выбора типа карты появляется текст
Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба!
Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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