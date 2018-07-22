УДИВИТЕЛЬНО))) Сколько прошло времени с того момента как урезали и что на протяжении этого времени происходило с твоей картой???
-Она просто лежала?
-С неё тратились деньги?
-Она была в льготном периоде?
Жене тоже вернули?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:31
УДИВИТЕЛЬНО))) Сколько прошло времени с того момента как урезали и что на протяжении этого времени происходило с твоей картой???
-Она просто лежала?
-С неё тратились деньги?
-Она была в льготном периоде?
Жене тоже вернули?
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:39
Re: Приватбанк
Різати ліміти та ще й без попередження...хм. Це дуже некоректно з боку банку, адже він ніколи не знає в якій ситуації знаходиться клієнт.
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:40
Проходите авторизацію, потім переходите до замовлення, обираєте картку і повинні побачити гарну новину
Зображення:
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:48
djsmile2
Карта лежала на полочке, лимит порезали 18 июля, восстановили я не знаю точно когда, смс не было, но 19 числа я пополнил свою вторую универсалку (дебетовую) чтобы перекинуть деньги родственникам, может это повлияло, тысяча факторов как никак .
Жене порезали еще 2 или 3 месяца назад, с тех пор он немного вырос но намного меньше предыдущего.
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32
Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:35
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:50
Stringer Спасибо,а если универсальная?есть ли возможность снять с нее деньги без комиссий?
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:58
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:10
|