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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7695769676977698>
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:31

  antey718 написав:
  antey718 написав:Мне тоже урезали лимит с 30000 до 2000 :), 2 месяца назад жене также урезали до 2000, потом увеличили до 2200 :lol:


Забавно - сегодня обнаружил что приват вернул мне старый лимит обратно.

УДИВИТЕЛЬНО))) Сколько прошло времени с того момента как урезали и что на протяжении этого времени происходило с твоей картой???
-Она просто лежала?
-С неё тратились деньги?
-Она была в льготном периоде?
Жене тоже вернули?
djsmile2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:39

Re: Приватбанк

Різати ліміти та ще й без попередження...хм. Це дуже некоректно з боку банку, адже він ніколи не знає в якій ситуації знаходиться клієнт.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:40

  greenozon написав:
  MASolomko написав:Там будет написано, что членство в клубе бесплатное

чи можна приклад де саме шукати цей інформаторі?
дякую
Проходите авторизацію, потім переходите до замовлення, обираєте картку і повинні побачити гарну новину :)

Зображення: hostingkartinok.com/show-image.php?id=434b8030047d7a24d90de7df9a5ae015
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:48

djsmile2
Карта лежала на полочке, лимит порезали 18 июля, восстановили я не знаю точно когда, смс не было, но 19 числа я пополнил свою вторую универсалку (дебетовую) чтобы перекинуть деньги родственникам, может это повлияло, тысяча факторов как никак :lol: .
Жене порезали еще 2 или 3 месяца назад, с тех пор он немного вырос но намного меньше предыдущего.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:32

Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
stiffmaster925
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:35

  stiffmaster925 написав:Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?

Если "голд"- карта для выплат, то можете
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:50

Stringer Спасибо,а если универсальная?есть ли возможность снять с нее деньги без комиссий?
stiffmaster925
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:58

  stiffmaster925 написав:Stringer Спасибо,а если универсальная?есть ли возможность снять с нее деньги без комиссий?

Нет, только опять через депо, с возвратом на кдв
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:10

Stringer Понял,спасибо
stiffmaster925
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:10

  stiffmaster925 написав:Stringer Понял,спасибо

Прочитайте свой приват, может пригодиться...
isen
 
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