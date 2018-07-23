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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03
Так безнальные переводы(СЕП) даже с интернет карт с собственными деньгами уходят по безналу(СЕПу) только на след день?
Востаннє редагувалось djsmile2 в Пон 23 лип, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34
обычный перевод с Пр24 "На карту Visa / MasterCard любого банка мира".
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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