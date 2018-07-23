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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03
Так безнальные переводы(СЕП) даже с интернет карт с собственными деньгами уходят по безналу(СЕПу) только на след день?
Востаннє редагувалось djsmile2 в Пон 23 лип, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34
обычный перевод с Пр24 "На карту Visa / MasterCard любого банка мира".
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:35
Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:03
Re: Приватбанк
Заканчивалась в этом месяце долларовая КДВ. Решил поменять. Зашел в банк, мне без всякой идентификации дают новую с пином 0000 и говорят идите к банкомату меняйте пин. Я засунул новую карту в банкомат, и тут он пишет давайте старую. Я ее в него засунул и тут вспомнил что пин по ней я не помню. А он ведь собака отдавать ее не собирается. Звоню на гарячку те говорят дайте номер этой карты, но он же ее съел. Говорят тогда давайте номер новой и сообщают что данная карта в системе не значится. В общем карту ящик не отдает, до вводил варианты пинов пока он не сообщил что не отдаст никогда. Вернулся к менеджеру и сказал, что не готов к их новациям. Прошел идентификацию, сфоткали и прислали пин на телефон. Дошел до дома - карта уже светиться в Приват24, а старой уже не видно.
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:26
pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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