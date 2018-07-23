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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7696769776987699>
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:03

Так безнальные переводы(СЕП) даже с интернет карт с собственными деньгами уходят по безналу(СЕПу) только на след день?
Востаннє редагувалось djsmile2 в Пон 23 лип, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:34

  Кассандра написав:ЛАД а вы сэпом слали или p2p?

обычный перевод с Пр24 "На карту Visa / MasterCard любого банка мира".
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:35

  djsmile2 написав:Так безнальные переводы(СЕП) даже с интернет карт с собственными деньгами уходят по безналу(СЕПу) только на след день?

Приватбанк
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:03

Re: Приватбанк

Заканчивалась в этом месяце долларовая КДВ. Решил поменять. Зашел в банк, мне без всякой идентификации дают новую с пином 0000 и говорят идите к банкомату меняйте пин. Я засунул новую карту в банкомат, и тут он пишет давайте старую. Я ее в него засунул и тут вспомнил что пин по ней я не помню. А он ведь собака отдавать ее не собирается. Звоню на гарячку те говорят дайте номер этой карты, но он же ее съел. Говорят тогда давайте номер новой и сообщают что данная карта в системе не значится. В общем карту ящик не отдает, до вводил варианты пинов пока он не сообщил что не отдаст никогда. Вернулся к менеджеру и сказал, что не готов к их новациям. Прошел идентификацию, сфоткали и прислали пин на телефон. Дошел до дома - карта уже светиться в Приват24, а старой уже не видно.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:26

pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:46

  ЛАД написав:
  Кассандра написав:ЛАД а вы сэпом слали или p2p?

обычный перевод с Пр24 "На карту Visa / MasterCard любого банка мира".

ну а человек сэпом слал, а сэп уже более 3-х месяцев уходит на другой день
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:52

Re: Приватбанк

Передо много парня тоже отправили в банкомат, правда помогали. Мне выдали 4 шт за столом с пинами по телефону. Замена по сроку+ допки.
ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:56

Re: Приватбанк

Слезно попросили пользоваться унивесалкой. Уважил- украл у себя 5 дней грейса и без кэшбека.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:02

  lel написав:Передо много парня тоже отправили в банкомат, правда помогали. Мне выдали 4 шт за столом с пинами по телефону. Замена по сроку+ допки.
ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.

Ну, в банкомат я тоже сходил, поменял код. Какой давали в СМС точно не помню, но, вроде, не 0000.
Помогать у меня в 2-ух отделениях (себе и жене) тоже помогали, если попросить.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:02

  MASolomko написав:
  greenozon написав:
  MASolomko написав:Там будет написано, что членство в клубе бесплатное

чи можна приклад де саме шукати цей інформаторі?
дякую
Проходите авторизацію, потім переходите до замовлення, обираєте картку і повинні побачити гарну новину :)

Зображення: hostingkartinok.com/show-image.php?id=434b8030047d7a24d90de7df9a5ae015



vollena71
MASolomko
Дякую колеги!

теж побачив таке повідомлення коли зайшов в сервіс замовлення карточок

там ще і платина світиться, але ціна кусається, плюшки поки що невідомі її.
+50грн !
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greenozon
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