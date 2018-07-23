Додано: Пон 23 лип, 2018 18:03

Заканчивалась в этом месяце долларовая КДВ. Решил поменять. Зашел в банк, мне без всякой идентификации дают новую с пином 0000 и говорят идите к банкомату меняйте пин. Я засунул новую карту в банкомат, и тут он пишет давайте старую. Я ее в него засунул и тут вспомнил что пин по ней я не помню. А он ведь собака отдавать ее не собирается. Звоню на гарячку те говорят дайте номер этой карты, но он же ее съел. Говорят тогда давайте номер новой и сообщают что данная карта в системе не значится. В общем карту ящик не отдает, до вводил варианты пинов пока он не сообщил что не отдаст никогда. Вернулся к менеджеру и сказал, что не готов к их новациям. Прошел идентификацию, сфоткали и прислали пин на телефон. Дошел до дома - карта уже светиться в Приват24, а старой уже не видно.