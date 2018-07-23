RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7696769776987699
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:52

  ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Есть несколько способов произвести перевыпуск карты: банкомат, Приват24 и через сотрудника.
Первые два можно делать самому, что иногда полезно.

  greenozon написав:там ще і платина світиться, але ціна кусається, плюшки поки що невідомі її.
Отрываются vip-сервис. Льготный период до 30 дней. По другому считается проценты за кредит и остальное практически как обычно, как другие банки работают с держателями этих карт.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56

ЛАД
Я ведь написал сначала выдали без идентификации и смс. Просто послали к банкомату. Затем уже все как привыкли.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:32

  pavyak написав:ЛАД
Я ведь написал сначала выдали без идентификации и смс. Просто послали к банкомату. Затем уже все как привыкли.

Ну, на момент видачі картка була нічийна і вашою вона стала лише після прив'язки, для чого вам було ідентифікувати? Навпаки треба радіти, що не почали цирк з тестовими депозитами і тестовими поповненнями телефонів, а спробували обслужити максимально швидко, аби ще лижі їхали...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:33

klug
Я согласен, они мне так и сказали что пустили меня по упрощенному пути. Но я оказался не готов к нему. Про "лыжи" мы с менеджером и поговорили, она убеждала что они не виноваты и все вопросы к НБУ. Последний раз забирал валюту в этом банке пол года назад и после я вспомнил , что получал валюту в кассе по временному ПИНу который выдал Приват24 по тому и не помнил его.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 15.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:59

Оплата частями

Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 18.09.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:06

  vollena71 написав:Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?

Эт вы прицениваетесь, или речь про 26.06?
А в принципе, если Первая оплата таки номально проведётся, т.е. таки ИЮЛЕМ, то она должна попасть под стандартное погашение по 25.08 и это будет видно в первых числах августа в расчете задолженности в П24.
Все следующие погашения (я так понял вы спецом под 25 подгоняете :)) шобы не попасть на комисс нуна гасить собственными средствами на КК после погашения общей задолжености
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24972
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2813 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:13

  clientage написав:
  vollena71 написав:Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?

Эт вы прицениваетесь, или речь про 26.06?
А в принципе, если Первая оплата таки номально проведётся, т.е. таки ИЮЛЕМ, то она должна попасть под стандартное погашение по 25.08 и это будет видно в первых числах августа в расчете задолженности в П24.
Все следующие погашения (я так понял вы спецом под 25 подгоняете :)) шобы не попасть на комисс нуна гасить собственными средствами на КК после погашения общей задолжености

Прицениваюсь. Подгоняю под приход на карту, который может колебаться 24 - 26. Т.е. первую оплату гасить как обычный расход.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 18.09.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7696769776987699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, angler, IDAN, imlex, maxim2014, sauvignon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3549)
24.07.2018 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.