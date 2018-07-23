Додано: Вів 24 лип, 2018 09:59

Подскажите, по Оплате частями.

Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?

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