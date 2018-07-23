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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:52
ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Есть несколько способов произвести перевыпуск карты: банкомат, Приват24 и через сотрудника.
Первые два можно делать самому, что иногда полезно.
greenozon написав:
там ще і платина світиться, але ціна кусається, плюшки поки що невідомі її.
Отрываются vip-сервис. Льготный период до 30 дней. По другому считается проценты за кредит и остальное практически как обычно, как другие банки работают с держателями этих карт.
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MASolomko
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:56
ЛАД
Я ведь написал сначала выдали без идентификации и смс. Просто послали к банкомату. Затем уже все как привыкли.
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pavyak
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Додано: Пон 23 лип, 2018 20:32
pavyak написав:ЛАД
Я ведь написал сначала выдали без идентификации и смс. Просто послали к банкомату. Затем уже все как привыкли.
Ну, на момент видачі картка була нічийна і вашою вона стала лише після прив'язки, для чого вам було ідентифікувати? Навпаки треба радіти, що не почали цирк з тестовими депозитами і тестовими поповненнями телефонів, а спробували обслужити максимально швидко, аби ще лижі їхали...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:33
klug
Я согласен, они мне так и сказали что пустили меня по упрощенному пути. Но я оказался не готов к нему. Про "лыжи" мы с менеджером и поговорили, она убеждала что они не виноваты и все вопросы к НБУ. Последний раз забирал валюту в этом банке пол года назад и после я вспомнил , что получал валюту в кассе по временному ПИНу который выдал Приват24 по тому и не помнил его.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:59
Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:06
vollena71 написав:
Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?
Эт вы прицениваетесь, или речь про 26.06
?
А в принципе, если Первая оплата таки номально проведётся, т.е. таки ИЮЛЕМ, то она должна попасть под стандартное погашение по 25.08 и это будет видно в первых числах августа в расчете задолженности в П24.
Все следующие погашения (я так понял вы спецом под 25 подгоняете
) шобы не попасть на комисс нуна гасить собственными средствами на КК после погашения общей задолжености
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:13
clientage написав: vollena71 написав:
Подскажите, по Оплате частями.
Первая оплата за счет кредитных средств 26.07 - её надо погасить до 25.08 или она не учитывается в задолженности и будет списана с платежом 26.08?
Эт вы прицениваетесь, или речь про 26.06
?
А в принципе, если Первая оплата таки номально проведётся, т.е. таки ИЮЛЕМ, то она должна попасть под стандартное погашение по 25.08 и это будет видно в первых числах августа в расчете задолженности в П24.
Все следующие погашения (я так понял вы спецом под 25 подгоняете
) шобы не попасть на комисс нуна гасить собственными средствами на КК после погашения общей задолжености
Прицениваюсь. Подгоняю под приход на карту, который может колебаться 24 - 26. Т.е. первую оплату гасить как обычный расход.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:31
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:16
Ну, должна.
Обычно, когда отправляешь обращение на почту, то в веб-версии Приват24 виден номер заявки, которую они завели в систему.
А что ответа долго нет?
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MASolomko
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:32
MASolomko написав:
Ну, должна.
Обычно, когда отправляешь обращение на почту, то в веб-версии Приват24 виден номер заявки, которую они завели в систему.
А что ответа долго нет?
не знаю можно ли щас туда писать ... 3700 говорит что данный канал уже не актуален - тока чат. на почту нельзя.
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