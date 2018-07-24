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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7697769876997700
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:51

Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується в менеджера, ще одна - в касі. Стою в чергу в касу, в руках тримаю сто доларів. Жінка, що спілкувалася з менеджером, йде від нього та стає поруч зі мною. Каса звільняється, жінка рве з місця, як Nissan Leaf, і затуляє касу своєю тушею. Менеджер це бачить і не реагує. Касир бачить мої сто доларів (типу обмін валют поза чергою) і не реагує, ба починає обслуговувати ту ж таки жінку - яка починає розпитувати в касира про те саме (дослівно), що й у менеджера.

Круто еволюціонував банк за два роки у власності держави (тобто у цілковитій безвідповідальності). Такими темпами Приват треба буде з моєї кишені докапіталізовувати кожних пару років, адже сконати йому тепер (а шкода!) ніхто не дасть.

Долари я поміняв деінде, завтра в іншому відділенні позакриваю страховки. Тим більше, та з них, що стосується нещасних випадків, тепер не варта сама себе - вимагають значно більше документів, ніж за часів приватного "Привата". Карток їхніх, на жаль, не закриєш, настільки проріс "Приват" у все на світі
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:38

  IMPRINTER написав:господа, скажите, поддержка по мылу help@pb.ua работает еще?


Вы сегодня тестируете поддержку всех банков? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:50

Приват 24 работает?

Что-то не заходит в Приват 24. Скажите проблема у всех?
Айвенго
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:12

Re: Приватбанк

День гашения кредиток. В 7-30 все работало.
Айвенго написав:Что-то не заходит в Приват 24. Скажите проблема у всех?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:41

  IMPRINTER написав:господа, скажите, поддержка по мылу help@pb.ua работает еще?
В пятницу или на выходных писал и сегодня получил ответ.

Ответ правда так себе, что есть, что нет.

Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть.
Это у меня так?

Через веб-версию реквизиты отображаются.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:47

  MASolomko написав:
Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть.
Это у меня так?

Через веб-версию реквизиты отображаются.

Заполняется нормально реквизитами карт - дол, евро, КДВ, интернет-карта
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:08

Re: Приватбанк

MASolomko написав:Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть.
Это у меня так?

Локальний глюк напевно. У мене все працює.
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