Додано: Вів 24 лип, 2018 15:51

Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується в менеджера, ще одна - в касі. Стою в чергу в касу, в руках тримаю сто доларів. Жінка, що спілкувалася з менеджером, йде від нього та стає поруч зі мною. Каса звільняється, жінка рве з місця, як Nissan Leaf, і затуляє касу своєю тушею. Менеджер це бачить і не реагує. Касир бачить мої сто доларів (типу обмін валют поза чергою) і не реагує, ба починає обслуговувати ту ж таки жінку - яка починає розпитувати в касира про те саме (дослівно), що й у менеджера.



Круто еволюціонував банк за два роки у власності держави (тобто у цілковитій безвідповідальності). Такими темпами Приват треба буде з моєї кишені докапіталізовувати кожних пару років, адже сконати йому тепер (а шкода!) ніхто не дасть.



Долари я поміняв деінде, завтра в іншому відділенні позакриваю страховки. Тим більше, та з них, що стосується нещасних випадків, тепер не варта сама себе - вимагають значно більше документів, ніж за часів приватного "Привата". Карток їхніх, на жаль, не закриєш, настільки проріс "Приват" у все на світі