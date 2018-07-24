Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:51
Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується в менеджера, ще одна - в касі. Стою в чергу в касу, в руках тримаю сто доларів. Жінка, що спілкувалася з менеджером, йде від нього та стає поруч зі мною. Каса звільняється, жінка рве з місця, як Nissan Leaf, і затуляє касу своєю тушею. Менеджер це бачить і не реагує. Касир бачить мої сто доларів (типу обмін валют поза чергою) і не реагує, ба починає обслуговувати ту ж таки жінку - яка починає розпитувати в касира про те саме (дослівно), що й у менеджера.
Круто еволюціонував банк за два роки у власності держави (тобто у цілковитій безвідповідальності). Такими темпами Приват треба буде з моєї кишені докапіталізовувати кожних пару років, адже сконати йому тепер (а шкода!) ніхто не дасть. Долари я поміняв деінде, завтра в іншому відділенні позакриваю страховки. Тим більше, та з них, що стосується нещасних випадків, тепер не варта сама себе - вимагають значно більше документів, ніж за часів приватного "Привата". Карток їхніх, на жаль, не закриєш, настільки проріс "Приват" у все на світі
max_us_ua
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IMPRINTER написав:
господа, скажите, поддержка по мылу
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Вы сегодня тестируете поддержку всех банков?
Ratatui
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:50
Что-то не заходит в Приват 24. Скажите проблема у всех?
Айвенго
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:12
День гашения кредиток. В 7-30 все работало.
Айвенго написав:Что-то не заходит в Приват 24. Скажите проблема у всех?
lel
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:41
IMPRINTER написав:
господа, скажите, поддержка по мылу
help@pb.ua
работает еще?
В пятницу или на выходных писал и сегодня получил ответ.
Ответ правда так себе, что есть, что нет.
Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть.
Это у меня так?
Через веб-версию реквизиты отображаются.
MASolomko
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:47
MASolomko написав:
Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть.
Это у меня так?
Через веб-версию реквизиты отображаются.
Заполняется нормально реквизитами карт - дол, евро, КДВ, интернет-карта
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vollena71
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:08
MASolomko написав:Через мобильное приложение Приват24 для Android не получается получить реквизиты карты для SWIFT — пишет, что у меня нет карты. Валютная карта в аккаунте есть. Это у меня так?
Локальний глюк напевно. У мене все працює.
stryzhko
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:40
max_us_ua написав:
Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується
Еще в Спортлото написать нужно -- после этого все точно поменяется к лучшему.
Вот именно из-за того, что клиентам пофиг -- и менеджер и кассир спокойно продолжали делать свою работу...
_hunter
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:22
Айвенго написав:
Что-то не заходит в Приват 24. Скажите проблема у всех?
Немного подтормаживает, но почти не заметно (это пока ещё не все выстроились в очередь гасить кредитки)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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