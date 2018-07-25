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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7698769977007701
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:03

  Камикадзе написав:Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:12

[*]ес
  MASolomko написав:
  Камикадзе написав:Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).

если карта для выплат - 3 грн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20

Re: Приватбанк

КдВ ещё необходимо пополнить — 0,5%. Через Приват-вклад такую сумму не пополнишь, надо делить...

Раньше отправлял на номер юр. лица в Привате, так сняли 0,5%. Но то скорее без СЭП делал перевод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20

  Камикадзе написав:Подскажите по платежам с карты универсальной на счет юрлица в Приватбанке.

Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту и перевести через приват24 эти средства на счет юридического лица в Приватбанке.
Какие могут возникнуть проблемы, ограничения, лимиты, тарифы? Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
(Документы о источнике происхождения доходов имеются)


вносите через кассу на приват-вклад , затем снимаете на карту для выплат
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:21

  sens написав:[*]ес
  MASolomko написав:
  Камикадзе написав:Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).

если карта для выплат - 3 грн

Да и на юрлицо в Привате может быть СВОЯ комисс, даж просто 50коп!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:22

Re: Приватбанк

  Камикадзе написав:Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту

А вы клиент Привата? Есть у вас личные КдВ и Приват-вклад?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:41

sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:44

  clientage написав:
  Камикадзе написав:Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту

А вы клиент Привата? Есть у вас личные КдВ и Приват-вклад?


Я клиент, но у меня сейчас только универсальная голд
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:46

  Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк

Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк

Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?


Сбербанк-онлайн, пакет универсальный, платеж с текущего счета с подтверждением паролем через СМС и авторизацией через контакт-центр - лимит одной платежки до 200 тыс. Тариф был 5 (смс) + 15 (авторизация) грн + ежемесячная комиссия 15 грн.
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Камикадзе
 
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