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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:03
Камикадзе написав:
Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).
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MASolomko
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:12
[*]ес
MASolomko написав: Камикадзе написав:
Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).
если карта для выплат - 3 грн
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20
КдВ ещё необходимо пополнить — 0,5%. Через Приват-вклад такую сумму не пополнишь, надо делить...
Раньше отправлял на номер юр. лица в Привате, так сняли 0,5%. Но то скорее без СЭП делал перевод.
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MASolomko
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:20
Камикадзе написав:
Подскажите по платежам с карты универсальной на счет юрлица в Приватбанке.
Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту и перевести через приват24 эти средства на счет юридического лица в Приватбанке.
Какие могут возникнуть проблемы, ограничения, лимиты, тарифы? Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
(Документы о источнике происхождения доходов имеются)
вносите через кассу на приват-вклад , затем снимаете на карту для выплат
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:21
sens написав:
[*]ес
MASolomko написав: Камикадзе написав:
Правильно ли я понял что комиссия за платеж в приват24 всего 3 грн?
1% (минимум 3 грн, максимум 1 тысяча).
если карта для выплат - 3 грн
Да и на юрлицо в Привате может быть СВОЯ комисс, даж просто 50коп!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:22
Камикадзе написав:
Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту
А вы клиент Привата? Есть у вас личные КдВ и Приват-вклад?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:41
sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:44
clientage написав: Камикадзе написав:
Нужно внести наличные деньги около 500 тыс. грн на карту
А вы клиент Привата? Есть у вас личные КдВ и Приват-вклад?
Я клиент, но у меня сейчас только универсальная голд
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:46
Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:07
Квесторе_поверніться написав: Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?
Сбербанк-онлайн, пакет универсальный, платеж с текущего счета с подтверждением паролем через СМС и авторизацией через контакт-центр - лимит одной платежки до 200 тыс. Тариф был 5 (смс) + 15 (авторизация) грн + ежемесячная комиссия 15 грн.
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Камикадзе
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