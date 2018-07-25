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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7699770077017702
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:05

  Камикадзе написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк

Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?


Сбербанк-онлайн, пакет универсальный, платеж с текущего счета с подтверждением паролем через СМС и авторизацией через контакт-центр - лимит одной платежки до 200 тыс. Тариф был 5 (смс) + 15 (авторизация) грн + ежемесячная комиссия 15 грн.
Внесение налички на т/с бесплатно

І скільки таких платьожиків в день по 200000 можна запустити?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:28

  Квесторе_поверніться написав:І скільки таких платьожиків в день по 200000 можна запустити?


дневной лимит 400 тыс, месячный 9,999 млн
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:36

Re: Приватбанк

Подскажите плиз. в каком из банков более выгодные условия по свифт-переводам заграницу. Здесь 0,5%+12 долларов...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:46

  Камикадзе написав:sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк

Ви б уточнили чи немає у юр. особи договору з Прихватом. Забудовнику чи автосалону, зазвичай, можна внести на рахунок через касу без комісії.
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