Камикадзе написав:sens Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
Так 0,5% тут можна не платити. А який другий банк?
Сбербанк-онлайн, пакет универсальный, платеж с текущего счета с подтверждением паролем через СМС и авторизацией через контакт-центр - лимит одной платежки до 200 тыс. Тариф был 5 (смс) + 15 (авторизация) грн + ежемесячная комиссия 15 грн. Внесение налички на т/с бесплатно
І скільки таких платьожиків в день по 200000 можна запустити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist