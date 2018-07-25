Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:05
Камикадзе написав: Квесторе_поверніться написав: Камикадзе написав: sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
Так 0,5% тут можна не платити.
А який другий банк?
Сбербанк-онлайн, пакет универсальный, платеж с текущего счета с подтверждением паролем через СМС и авторизацией через контакт-центр - лимит одной платежки до 200 тыс. Тариф был 5 (смс) + 15 (авторизация) грн + ежемесячная комиссия 15 грн.
Внесение налички на т/с бесплатно
І скільки таких платьожиків в день по 200000 можна запустити?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:28
Квесторе_поверніться написав:
І скільки таких платьожиків в день по 200000 можна запустити?
дневной лимит 400 тыс, месячный 9,999 млн
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:36
Подскажите плиз. в каком из банков более выгодные условия по свифт-переводам заграницу. Здесь 0,5%+12 долларов...
бульбик
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:46
Камикадзе написав: sens
Хотелось провести расчеты максимально быстро. 0,5% за внесение это грабеж. Всем спасибо, буду через другой банк
Ви б уточнили чи немає у юр. особи договору з Прихватом. Забудовнику чи автосалону, зазвичай, можна внести на рахунок через касу без комісії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 25 лип, 2018 18:40
бульбик написав:
Здесь 0,5%+12 долларов...
в ПБ один із найдешевших свіфтів, в інших банках - від 50уо + комісія від суми
але є але - починаючи із певної суми (вроді 15 000) треба документи + можуть розпитуватись (якщо там родство вказати і тд)
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:10
Можно ли пополнить евровую карту наличными в терминате Приватбанка?
justit
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:19
Что-то Приват24 еле шевелится. Карты не подгружаются
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:29
justit написав:Можно ли пополнить евровую карту наличными в терминате Приватбанка?
Фізичну - без проблем, інет - з нюансами.
stryzhko
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