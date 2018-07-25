Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:02
Що за карта Привата і карта Ощада?
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