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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7700770177027703
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:02

  balbesik написав:Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?

Що за карта Привата і карта Ощада?
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  #<1 ... 7700770177027703
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