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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7700770177027703
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59

Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:02

  balbesik написав:Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?

Що за карта Привата і карта Ощада?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:51

Квесторе_поверніться
Приват для выплат, ощад под депо когда-то выдавалась
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:54

  balbesik написав:Квесторе_поверніться
Приват для выплат, ощад под депо когда-то выдавалась

СЕП за 3 грн., але перевірте ще тарифи Ощада на вхід.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58

  klug написав:
  balbesik написав:Квесторе_поверніться
Приват для выплат, ощад под депо когда-то выдавалась

СЕП за 3 грн., але перевірте ще тарифи Ощада на вхід.

на оту "под депо когда-то выдавалась" будет зачисление с -1% от ощАда :(

balbesik, а вы зачем гроши в ошАд переганяете? :wink:
Если депо пополнить/открыть, то лучше возьмите в ощАде МКашку, мнгновенка, нашару?
Вот на МК СЭП будет зачислен нашару, ну и депо нашару с неё обслуживается.
А вот сам депо НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить на снятие и %% на оту "под депо" - Экономную
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:15

  clientage написав:
  klug написав:
  balbesik написав:Квесторе_поверніться
Приват для выплат, ощад под депо когда-то выдавалась

СЕП за 3 грн., але перевірте ще тарифи Ощада на вхід.

на оту "под депо когда-то выдавалась" будет зачисление с -1% от ощАда :(

balbesik, а вы зачем гроши в ошАд переганяете? :wink:
Если депо пополнить/открыть, то лучше возьмите в ощАде МКашку, мнгновенка, нашару?
Вот на МК СЭП будет зачислен нашару, ну и депо нашару с неё обслуживается.
А вот сам депо НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить на снятие и %% на оту "под депо" - Экономную

Подводя итог правильно ли я поняла что с целью сэкономить я должна пойти таки в Ощад и открыть там МК, в дальнейшем перевод делать на неё, с неё же пополнять депо, а вот тело и % зачислять на экономку?
Мне помнится что когда то я в терминале пополняла эту карту без %, а сейчас 1% это за б/н пополнение?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:21

Re: Приватбанк

  balbesik написав:Подводя итог правильно ли я поняла что с целью сэкономить я должна пойти таки в Ощад и открыть там МК, в дальнейшем перевод делать на неё, с неё же пополнять депо, а вот тело и % зачислять на экономку?
Мне помнится что когда то я в терминале пополняла эту карту без %, а сейчас 1% это за б/н пополнение?

да, все правильно
у ощАда все карты налом пополняются нашару, а вот по б/н есть отличия :)
С МК еще и ИБ ощАда обслуживается нашару :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25

clientage
Дякую
balbesik
 
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  #<1 ... 7700770177027703
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