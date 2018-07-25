Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:59
Подскажите пожалуйста, перевод с карты Привата на карту Ощада как лучше сделать (в смысле дешевше)?
Или лучше ногами через терминал?
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:02
Що за карта Привата і карта Ощада?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:51
Квесторе_поверніться
Приват для выплат, ощад под депо когда-то выдавалась
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:54
СЕП за 3 грн., але перевірте ще тарифи Ощада на вхід.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58
на оту "под депо когда-то выдавалась" будет зачисление с -1% от ощАда
balbesik, а вы зачем гроши в ошАд переганяете?
Если депо пополнить/открыть, то лучше возьмите в ощАде МКашку, мнгновенка, нашару?
Вот на МК СЭП будет зачислен нашару, ну и депо нашару с неё обслуживается.
А вот сам депо НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить на снятие и %% на оту "под депо" - Экономную
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:15
Подводя итог правильно ли я поняла что с целью сэкономить я должна пойти таки в Ощад и открыть там МК, в дальнейшем перевод делать на неё, с неё же пополнять депо, а вот тело и % зачислять на экономку?
Мне помнится что когда то я в терминале пополняла эту карту без %, а сейчас 1% это за б/н пополнение?
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:21
Re: Приватбанк
да, все правильно
у ощАда все карты налом пополняются нашару, а вот по б/н есть отличия
С МК еще и ИБ ощАда обслуживается нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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