Додано: Чет 26 лип, 2018 14:23
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:balbesik
, можна напряму СЕПом з Привата депо гривневе поповнити.
Ітого, платьожик з КДВ 3 грн.
Агаа, из Привата?
П24 не разрешает делать переводы на 2630ххх, эт у них ещё от Бени ещё
нее, но нуна попробовать щас
Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради.
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