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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7701770277037704
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:23

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:balbesik, можна напряму СЕПом з Привата депо гривневе поповнити.
Ітого, платьожик з КДВ 3 грн.

Агаа, из Привата? :mrgreen:
П24 не разрешает делать переводы на 2630ххх, эт у них ещё от Бени ещё :mrgreen:
нее, но нуна попробовать щас :wink:

Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради. :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:31

Удивительное рядом. Приват досрочно рассчитался по метроакции за июль. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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