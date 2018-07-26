Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:23
Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:31
Удивительное рядом. Приват досрочно рассчитался по метроакции за июль. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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