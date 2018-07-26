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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:23
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:balbesik
, можна напряму СЕПом з Привата депо гривневе поповнити.
Ітого, платьожик з КДВ 3 грн.
Агаа, из Привата?
П24 не разрешает делать переводы на 2630ххх, эт у них ещё от Бени ещё
нее, но нуна попробовать щас
Ви праві, геть вилетіло з голови. Тоді на МК і нема ради.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:31
Удивительное рядом. Приват досрочно рассчитался по метроакции за июль. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:09
Если пришли деньги на карту, в Приват24 в выписке отображается только "Зарахування переказу на карту", можно как-то узнать, откуда, от кого пришли деньги?
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:43
Теж задався одного разу подібним питанням....
якщо із іншого укр банку (мій випадок) - то лише через П24 чат дівчинка мені підказала,
квитанції я так і не дочекався і ніде в П24 сервісах її не знайшов.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45
greenozon написав:
Теж задався одного разу подібним питанням....
якщо із іншого укр банку (мій випадок) - то лише через П24 чат дівчинка мені підказала,
квитанції я так і не дочекався і ніде в П24 сервісах її не знайшов.
В чаті тільки сказали, що переказ був через систему FUIB Money Transfer. Це вроді p2p сервіс ПУМБа...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:47
ЛАД написав:pavyak
Не пойму, или я в другом Привате обслуживаюсь, или там всё вчера поменялось?
Менял валютную КДВ (кажется в апреле или начале мая). Старую просто сразу порезали.
Менял старую без ее наличия, старую дома для коллекции оставил... Аналогично, правда после этого фин телефон в П24 слетел и пришлось опять в банкомате его подтверждать... Походу кривые руки манагера ...
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:52
Stringer написав: stiffmaster925 написав:
Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
Если "голд"- карта для выплат, то можете
А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:56
max_us_ua написав:
Відділення у Кіровограді на Балашівці. Одна людина обслуговується в менеджера, ще одна - в касі. Стою в чергу в касу, в руках тримаю сто доларів. Жінка, що спілкувалася з менеджером, йде від нього та стає поруч зі мною. Каса звільняється, жінка рве з місця, як Nissan Leaf, і затуляє касу своєю тушею. Менеджер це бачить і не реагує. Касир бачить мої сто доларів (типу обмін валют поза чергою) і не реагує, ба починає обслуговувати ту ж таки жінку - яка починає розпитувати в касира про те саме (дослівно), що й у менеджера.
Круто еволюціонував банк за два роки у власності держави (тобто у цілковитій безвідповідальності). Такими темпами Приват треба буде з моєї кишені докапіталізовувати кожних пару років, адже сконати йому тепер (а шкода!) ніхто не дасть.
Долари я поміняв деінде, завтра в іншому відділенні позакриваю страховки. Тим більше, та з них, що стосується нещасних випадків, тепер не варта сама себе - вимагають значно більше документів, ніж за часів приватного "Привата". Карток їхніх, на жаль, не закриєш, настільки проріс "Приват" у все на світі
А как кассир и/или менеджер могли догадаться, что она перед вами не занимала в кассу? Или вы женщину вежливо отпихнули со словами вы за мной, но вам кассир с менеджером не позволили?
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:56
Карта голд і комісії це різні речі
КДВ - Катра Для Виплат, тобто виплачують (знімаємо собі в банкоматі) під 0% (зате вхід із %%)
Уні - Універсальна - знімаємо кеш із 1% (зате вхід 0%)
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:59
ol_zy написав: Stringer написав: stiffmaster925 написав:
Тут есть представители банка?У меня закончилось депо в гривне,перевел на карту голд при окончании депо,могу ли я снять деньги в кассе картой без комиссий?
Если "голд"- карта для выплат, то можете
А что не голд кдв уже с комисом снятие стало?
Вопрос был в том, что подразумевалось под голдом, а не в классе кдв
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